Małopolska policja apeluje: Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych seniorów! Kilka dni w niedługim odstępie czasu i cztery zaginięcia

- Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc, wystarczy, że będziemy reagować, gdy zobaczymy osobę sprawiającą wrażenie zagubionej, która nie wie dokąd zmierza lub widzimy, że jest ubrana nieadekwatnie do pory dnia lub roku. Zapytajmy, czy potrzebuje pomocy, jeśli nie będzie w stanie podać swoich danych oraz kontaktu do bliskich – zgłośmy to na numer alarmowy. Podjęte przez nas działanie może uratować tej osobie życie lub zdrowie - wyjaśnia policja.