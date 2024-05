Małopolskie przysmaki. Zobacz TOP 10 przysmaków, których skosztujesz tylko w Małopolsce

Kiełbasa lisiecka, śliwowica łącka, pstrąg ojcowski, oscypek, obwarzanek… To produkty, których skosztujesz w Małopolsce! Niektórymi, jak krakowskim obwarzankiem, zajadano się już w XIV wieku! Dziś obwarzanki kupimy na każdym rogu, ale na przykład w 1611 roku krakowski cech piekarzy mógł decydować kto i w jakim miejscu mógł zajmować się sprzedażą obwarzanków.

Małopolska też karpiem stoi! To z zatorskich stawów, których geneza sięga XIV w., na wawelskie, królewskie stoły trafiały karpie z Księstwa Zatorskiego (1445-1564). Jedynie ryba z zatorskiej hodowli nosi miano królewskiej, a karp zatorski został zarejestrowany w Brukseli jako produkt regionalny.

A Podhale? Podhale to oczywiście oscypek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. No i Łącko, gdzie "daje krzepę, krasi lica nasza łącka śliwowica"!

Czego jeszcze można skosztować w Małopolsce?