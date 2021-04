Małopolskie szpitale powoli odmrażają łóżka. Będzie więcej miejsc dla niezakażonych pacjentów

Mimo że w małopolskich szpitalach wciąż przebywa 2848 chorych z powodu COVID-19, to w ostatnich kilku dniach liczba hospitalizacji zakażonych pacjentów spada. Jak mówił na konferencji wojewoda małopolski Łukasz Kmita: „Widać światełko w tunelu”. Potwierdzają to też liczby.

- Metoda suwaka się sprawdza: stopniowo dostosowywaliśmy liczbę łóżek covidowych do rosnących potrzeb. Teraz możemy przystąpić do rozważnego i powolnego odmrażania tej bazy - mówił Kmita.

Wśród odmrażanych miejsc jest także osiem łóżek intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim. Dzięki temu szpital będzie mógł zwiększyć do ośmiu liczbę funkcjonujących w placówce sal operacyjnych, a co za tym idzie częściowo powrócić do wykonywania planowych zabiegów.

- Dwa tygodnie temu, w momencie największego szczytu zachorowań COVID-19, musieliśmy praktycznie ograniczyć się do czterech sal operacyjnych, kiedy normalnie w naszym szpitalu funkcjonuje ich 20. Byliśmy zmuszeni do ograniczenia nie tylko zabiegów planowych, ale także tych onkologicznych - wyjaśnia Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.

I apeluje do zakażonych, by nie bagatelizowali choroby i w razie pogorszenia stanu swojego zdrowia nie czekali na zgłoszenie się do szpitala. - W ostatnich 2-3 dobach na naszym SORze zdarzały się historie, które nie powinny mieć miejsca. Otóż coraz częściej przyjeżdżają do nas osoby z saturacją 30-40 proc., które od razu kierujemy na OIOM - tłumaczy Jędrychowski. Przestrzega również, że wcześniejsze zgłoszenie się do lekarza to także krótsze i skuteczniejsze leczenie.

Tymczasem ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły SARS-CoV-2 u 9 246 osób, z czego 630 z nich dotyczy mieszkańców Małopolski. Minionej doby z powodu COVID-19 zmarło zmarło 601. O 62 wzrosła także śmiertelna liczba ofiar koronawirusa w naszym województwie. Łącznie od początku epidemii w regionie zakażenie potwierdzono u 208 549, zmarło 4 857 osób. Bilans epidemii w Polsce to 2 704 571 zakażeń i 62 734 zgonów.