Manifest twórczyń i twórców sztuk wizualnych. "Zamiast kontrolować, zapewnijcie warunki do życia"

Wydawnictwo i wydarzenie były zaplanowane dużo wcześniej, ale sytuacja, jaka miała miejsce w Cricotece w związku z pracą Krzysztofa Powierży i wystawą "Powaga Sytuacji", znacznie przesunęła akcenty. Dlatego też powstała wśród artystów potrzeba spisania manifestu i ogłoszenia go

- tłumaczy kurator Kamil Kuitkowski.

W "Manifeście twórców i twórczyń sztuk wizualnych" znalazł się również postulat autonomii artystycznej i zakazu uczestnictwa urzędników w komisjach eksperckich. W kolejnych punktach mowa także o potrzebie wynagrodzenia za projekty, które nie doszły do realizacji, wprowadzenia dochodu podstawowego, a także zrezygnowania z przyznawania nagród na rzecz równych honorariów dla wszystkich uczestników konkursu.

Pozornie ten manifest jest przeciwko instytucjom, ale przede wszystkim jest przyczynkiem do rozmowy o roli artysty, o tym, czym jest instytucja, jaką ona powinna odgrywać rolę. Nie chodzi o zrywanie relacji, tylko o ich nawiązywanie. To jest dyskusja o dalszej wspólnej pracy, bo tak naprawdę istniejemy jedni dla drugich i odwrotnie. Nieprzypadkowo przestrzenią projektu jest instytucja - Cricoteka, która dała przestrzeń do tych działań i początku dalszego dialogu między instytucjami a artystami