Marcin Gortat: Te dzieci dają nam ogromną siłę

- To wyjątkowy Gortat Camp. Czego można nauczyć się od takich dzieci, które mimo przeciwności losu, odnajdują pasję w koszykówce na wózkach?

- Wielkiej pokory. Powtarzam to od wielu lat, jak mantrę. Te dzieciaki dają też ogromną siłę. Na początku naszego campu mamy okazję porozmawiać z tymi dziećmi. Część tych dzieciaków znam od lat i to jest dla nas bardzo miłe, że one chcą wracać na nasze campy, bo to oznacza, że czują się tutaj dobrze. Mamy tutaj takiego jednego „agenta”, który potrafi nas rozbawić do łez. Te dzieci dają nam poczucie swobody, bo choć wychodzimy lekko spięci na taki camp, to wraz z upływającym czasem, kontaktem z nimi, relaksujemy się. To są zupełnie inne doznania niż po campie z dzieciakami, które nie mają takich problemów, jak te, które są tutaj w Krakowie.