Marek Piekarczyk: nieważnych piosenek nie śpiewam

Co wybrał Pan na urodziny?

Wrócę do piosenek najbardziej popularnych wśród publiczności. Ale wykonam też te utwory, które na mnie wywarły jakieś szczególne wrażenie - na przykład te, z repertuaru zespołu Dżamble, Krzysztofa Klenczona, a może nawet Michaja Burano. Oczywiście we własnych aranżacjach.

Czyli w repertuarze będą piosenki najważniejsze?

Nieważnych piosenek nie śpiewam. Śpiewam tylko najważniejsze, bo kiedy bierze się za takie sobie, byle jakie, to wtedy trzeba udawać i może coś nie wyjść. A jak się śpiewa sercem, to, co się kocha, to zawsze się udaje.

Zdradźmy jeden z tych tytułów.

„Gethsemane”, aria z rock-opery „Jesus Christ Superstar”. Jej wykonanie było marzeniem i kamieniem milowym w moim życiu. Odkąd to wykonywałem, zacząłem śpiewać na poważnie. Wreszcie bez posądzania mnie o zdrady heavy metalu śpiewałem takim głosem, jakim należy śpiewać w danym songu. Najpierw w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To było w 1987 roku, pierwsze wykonanie tej opery w Polsce. Nie tylko graliśmy ją dwa razy dziennie w teatrze i największych polskich halach, ale z tą operą pojechaliśmy też do Kanady, USA, Finlandii, byliśmy w Wilnie i Leningradzie. Tam jest taka emocja rzadko spotykana, że kiedy śpiewam, jestem jakby w innym świecie, aż potem ciężko mi się otrząsnąć. Ale jak tylko jest okazja, żeby zaśpiewać „Gethsemane”, to śpiewam.