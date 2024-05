Marsz Żywych 2024 w Oświęcimiu. Kilka tysięcy Żydów, razem z grupą Polaków, przeszło „Drogą Śmierci” z Auschwitz I do Birkenau

Po raz drugi po czasie pandemii COViD-19 Marszy Żywych odbył się w tradycyjnej formie. Tegoroczny marsz zbiegł się z 80. rocznicą początku zagłady węgierskich Żydów, stanowiących największą grupę deportowanych do KL Auschwitz w ramach tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Jak podają muzealnicy, że przełomu kwietnia i maja do sierpnia 1944 roku przywieziono z Węgier około 430 tysięcy osób, w tym dzieci. Ponad 75 procent z nich zostało zgładzonych.

Marsz Żywych to finał szerokiej akcji edukacyjnej, skierowanej głównie do uczniów żydowskich szkół średnich. Zgodnie z jej ideą, kilkanaście dni przed marszem w Oświęcimiu, Żydzi z różnych krajów świata, odwiedzają w Polsce miejsca zagłady swoich przodków, utworzonych przez Niemców podczas II wojny światowej. Sam Marsz Żywych pomiędzy byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau, jest kumulacją tego projektu.

Jako obywatele wolnego i demokratycznego świata, musimy wyrazić nasz sprzeciw wobec barbarzyńskich metod, które przekraczają granice moralności, praw człowieka i cywilizowanego postępowania. Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych do podjęcia obiektywnych działań w celu rozwiązania konfliktu i zapewnienia poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania zasad prawa wojennego. Żądamy, aby izraelski rząd respektował te zasady, a osoby odpowiedzialne za naruszenia ponosiły odpowiedzialność przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Wyznajemy przekonanie, że prawo międzynarodowe powinno być respektowane i przestrzegane przez wszystkie państwa, bez względu na ich status, czy położenie geograficzne – napisali w swoim oświadczeniu członkowie Kolektywu Kraków dla Palestyny, zaznaczając, że osoby propagujące skrajnie prawicowe, faszystowskie, antysemickie lub rasistowskie poglądy, które dążą do prowokacji i szerzenia nienawiści, będą natychmiast usunięte z wydarzenia.

Uczestnicy Marszu Żywych odpowiedzieli śpiewem grupie propalestyńskiej

Bez wątpienia był to marsz inny niż poprzednie, a to właśnie za sprawą propalestyńskiej grupy, która rozlokowała się pobliżu trasy przemarszu. Kiedy jego czoło zbliżało się do wiaduktu prowadzącego do Brzezinki, propalestyńska grupa mocno się uaktywniła, przekazując swoje przesłanie przez megafony. Część uczestników marszu ruszyła w stronę kordonu policji, oddzielającego trasę marszu od propalestyńskiej grupy. W końcu jednak uczestnicy marszu odpowiedzieli adwersarzom śpiewem, że są ocalałymi z Holokaustu słowami piosenki „Am Israel Chai!”, a wcześniej się z nimi przywitali.

