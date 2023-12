Matka Grzegorza Przemyka bohaterką spektaklu na Boskiej Komedii

"Milicjanci zeznali, że krzyczał. Nieprawda. On nigdy nie krzyczał. Bo ja nigdy nie krzyczałam, nie umiałam. U nas się nie krzyczało w domu" - mówi na scenie Agnieszka Przepiórska - Barbara Sadowska.

Tytułowy maj to ulubiony miesiąc Barbary Sadowskiej. Miesiąc urodzin jej syna, stał się też miesiącem, w którym musiała go pożegnać. Bohaterkę poznajemy w maju, kiedy przygotowuje się do pogrzebu dziecka.

"To nie tylko opowieść o śmierci, żałobie i pożegnaniu, to też historia życia Sadowskiej przywracająca jej podmiotowość. Zdaniem aktorki, niezwykle ważnym aspektem tej opowieści jest jej postawa po śmierci syna, gdy nieugięta staje do walki z całym sądowym mechanizmem (nie)sprawiedliwości" - pisze o spektaklu Teatr łaźnia Nowa.

Przedstawienie powstało warszawskim Domu Spotkań z Historią.

"W maju się nie umiera" to kolejny monodraml biograficzny stworzony i zagrany przez Agnieszkę Przepiórską, obok "Nazywam się Anna Walentynowicz", "Ginczanka. Przepis na prostotę życia", "Simona K. Wołająca na puszczy", "Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy".