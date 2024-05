Matura MATEMATYKA 2024 - arkusz, zadania, odpowiedzi. Funkcje, graniastosłup i prawdopodobieństwo na maturze z matematyki 8.05.

Jeśli chodzi o język polski to miałam największy stres - bo to był pierwszy egzamin i trzeba było się dowiedzieć "z czym się to je". O dziwo nie było czego się bać, ponieważ polski był stosunkowo prosty, zwłaszcza rozprawka. Jeśli chodzi o matmę to z nią problemów absolutnie nie mam, więc dzisiaj już nie bałem się zupełnie. Rozmawiałem ze znajomymi i większość mówiła, że całkiem łatwa. Teraz pytanie, jak to będzie jutro z angielskim - mówi nam Mikołaj z ZS w Dobczycach.