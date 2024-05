Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo!

Dany jest czterowyrazowy ciąg (a, b, c, d), który jest rosnącym ciągiem arytmetycznym o wyrazach dodatnich. Jeżeli do kwadratu sumy pierwszego i trzeciego wyrazu dodamy kwadrat różnicy drugiego i czwartego wyrazu, to otrzymamy kwadrat największego wyrazu ciągu. Ponadto ciąg (3a + 30, 3b, c + 2) jest geometryczny.

Oblicz wszystkie wyrazy ciągu arytmetycznego. Zapisz obliczenia.