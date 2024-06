TOPR testuje nowego drona. Maszyna ma udźwig ok. 25 kg

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od dłuższego czasu wykorzystują w swojej pracy drony. Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane do tej pory były przede wszystkim w poszukiwaniach, sprawdzaniu nawisów śnieżnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, a także w dostarczeniu koców termicznych i ogrzewaczy turystom, którzy podczas bardzo złej pogody utknęli w trudno dostępnym terenie.

Pod siedzibą TOPR pojawiła się nowa maszyna o bardzo dużych rozmiarach. Dron produkcji DJI wykorzystywany jest rolnictwie, ale ratownicy sprawdzają jego przydatność w ratownictwie. Wszystko za sprawą udźwigu maszyny, która wynosi ok. 25 kg.

Ratownicy nie chcą jeszcze mówić o konkretnych zastosowaniach drona do czasu zakończenia testów. Jego pierwotne zastosowanie w rolnictwie, do którego został stworzony, to opryski.