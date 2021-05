Matura z matematyki była "wyjątkowo łatwa". "Dużo pytań z geometrii, z funkcji liniowej i kwadratowej" [ARKUSZ, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA]

Szymon uważa, że w porównaniu do poprzednich lat na tegorocznej maturze z matematyki było stanowczo łatwiej. Jest do zdobycia trochę mniej punktów, przez co zwiększa się rola zadań zamkniętych.

Ale myślę, że wiele osób będzie pisało przez całe 170 minut lub troszeczkę krócej. Jeśli ktoś będzie chciał napisać jak najlepiej, to będzie siedział do końca trwania egzaminu, nad zadaniami otwartymi. A pod koniec arkusza są bardzo skomplikowane zadania, mogą zająć sporo czasu

I pytania były naprawdę w miarę łatwe, szczególnie te zamknięte. Wymagania w porównaniu do podstawy programowej bardzo ograniczone. Nie było brył obrotowych – a to duże ułatwienie, bo te zadania zawsze były troszeczkę bardziej skomplikowane. Dużo było pytań z geometrii, dużo pytań z funkcji liniowej, kwadratowej, a to zagadnienia, które są raczej dobrze omawiane na lekcjach i myślę, że niewiele osób miało z nimi problemy

Było jedno zadanie otwarte z rachunkiem prawdopodobieństwa – dodaje maturzysta. - Polegało na tym, że dwa razy wykonujemy rzut kostką sześciościenną. I trzeba było podać, jakie jest prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek będzie wynosić 4, 5 lub 6. Do najtrudniejszych zadań to nie należy, bo to jest bardzo logiczne, nie ma skomplikowanych wzorów

- Jestem osobą bardzo społeczną, więc bardzo za spotkaniami w szkole tęskniłem, więc dla mnie pisanie teraz matury w szkole to duży plus - wyznał Jakub. - Faktem jest, że wielu osobom wygląd fizyczny się zmienił. To już ponad rok zamknięcia. Części osób zmieniła się długość włosów, nawet styl, niektórym znajomym ze szkoły musiałem się nawet dobrze przyjrzeć, żeby ich poznać – opowiada.

Marzą o studiach już nie od strony monitora komputera

Anna Zając, maturzystka z XVIII LO w krakowskich Bronowicach uważa, że tegoroczna matura z matematyki była bardzo prosta. - I jeśli ktoś regularnie się uczył i przygotowywał, to nie sprawiła mu kłopotu, ponieważ zadania były dosyć schematyczne, takie, jak powtarzają się co roku. O ile kogoś nie zjadł stres, to na pewno sobie poradził - mówi Ania, która ocenia, że jej samej poszło na egzaminie bardzo dobrze. A bardzo się go bała, dużo się uczyła.