Maturalny maraton w sądeckich, limanowskich i gorlickich szkołach trwa. Setki absolwentów zdaje swój najważniejszy egzamin w życiu

W Nowym Sączu w 2024 r., do egzaminu maturalnego przystąpi 2206 uczniów (2521 wszystkich zdających np. poprawiający) w 31 szkołach. Zostanie przeprowadzonych dla nich 4413 egzaminów w części ustnej oraz 10698 egzaminów w części pisemnej. W gorlickich szkołach średnich maturę zdawać będzie 724 osób. Z kolei na terenie powiatu limanowskiego (pod Miasto Limanowa podlegają jedynie szkoły podstawowe) do egzaminu dojrzałości przystąpi w tym roku ok. 350 absolwentów liceów ogólnokształcących, ok. 580 uczniów technikum oraz 120 uczniów z placówek niepublicznych.

7 maja punktualnie o godzinie dziewiątej uczniowie tych szkół przystąpili do pierwszego egzaminów maturalnych. Tradycyjnie na początek zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu są zdania, że egzamin był prosty i są spokojni o wynik.