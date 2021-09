Mędrzechów. Przed rozpoczęciem roku szkolnego włamali się do swojej szkoły. Trzech nastolatków odpowie teraz przed sądem rodzinnym

Włamali się do swojej szkoły w gminie Mędrzechów

Do włamania doszło w ostatnich dniach sierpnia, niedługo przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Trzech nastolatków w wieku: 13, 14 i 16 lat do budynku szkoły, której na co dzień byli uczniami, dostali się poprzez pokonanie zabezpieczenia drzwi zsypu kotłowni. Gdy znaleźli się już wewnątrz budynku w szkole włączył się alarm, który spłoszył nastolatków.

Wezwani na miejsce policjanci z komisariatu w Szczucinie rozpoczęli natychmiast czynności zmierzające do schwytania sprawców. Działania mundurowy doprowadziły ich do trzech nastolatków, którzy włamali się do swojej szkoły.

Nastolatkowie odpowiedzą przed sądem rodzinnym