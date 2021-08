Metropolita krakowski w Ludźmierzu o neomarksistowskiej ideologii i deprawowaniu dzieci w przedszkolach

"Jeszcze Polska nie zginęła póki się modlimy"

Metropolita krakowski odwołał się m.in. do przypadającej w niedzielę - 15 sierpnia - 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Stwierdził, że miał to być triumf bezbożnego bolszewickiego ateizmu, gdzie wprowadzano nową wizję człowieka, gdzie powstawały komuny zamiast małżeństw, a dzieci miały być własnością wszystkich. Takiej wizji sprzeciwił się jednak polski naród, który modlitwą do Matki Bożej wyprosił Cud nad Wisłą. Arcybiskup Jędraszewski zauważył, że Polacy byli zjednoczeni wokół najważniejszych spraw dla ojczyzny.