Wicemarszałek Tomasz Urynowicz chce uchylenia deklaracji anty-LGBT, choć sam za nią głosował. Marszałek Witold Kozłowski wysłał go na urlop

Jak poinformował, w poniedziałek (9.08) rano złożył do porządku obrad zarządu województwa małopolskiego projekt uchwały, dotyczący jej uchylenia. Jak stwierdził, tego samego dnia, o godz. 13, marszałek Witold Kozłowski wręczył mu polecenie wykorzystania zaległego urlopu - na podstawie przepisów o Covid-19. - Pewnie bez związku z moim stanowiskiem - stwierdził Urynowicz, co jednak może być odbierane jako jasna sugestia z jego strony, że te dwie sprawy mają ze sobą związek.

W 2019 r. sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw. deklarację anty-LGBT. Przedstawicielka Komisji Europejskiej Maria Galewska zaalarmowała, że utrzymanie jej może doprowadzić do zablokowania funduszy europejskich dla Małopolski. Mowa o miliardach euro, jakie teoretycznie może stracić nasz region. Wicemarszałek Tomasz Urynowicz, który głosował za przyjęciem deklaracji (tak jak cały klub PiS), teraz w obliczu możliwości utraty unijnych miliardów jest gorącym orędownikiem wycofania się z niej.

O wysłaniu go na urlop wicemarszałek poinformował w mediach społecznościowych. Poprosiliśmy go o komentarz do wpisu. - Trudno mi nie łączyć tych dwóch kwestii, skoro rano złożyłem projekt uchwały unieważniającej deklarację anty-LGBT, a o godz. 13 otrzymałem od marszałka polecenie wykorzystania zaległego urlopu - mówi Tomasz Urynowicz.