Michał Probierz, trener Cracovii, po derbach z Wisłą: Piłka uczy pokory

- Derby zawsze wywołują emocje, ale teraz było trochę mniej tych przygotowań, mniej mówienia, ze względu na to, że w środę graliśmy mecz – stwierdził szkoleniowiec Cracovii. - Wiedzieliśmy, że po tym maratonie, jaki mieliśmy, będzie bardzo ważne, byśmy się dobrze przygotowali. Dobrze ustawiliśmy się. Wisła była w początkowej fazie więcej przy piłce, ale potrafiliśmy też wyjść do kontrataku. Popełniliśmy jednak za dużo prostych błędów. W drugiej połowie było lepiej. Gdybyśmy kilka razy lepiej dograli piłkę, wykorzystali sytuacje, to moglibyśmy wygrać.

Frankowski sędziował dobrze

Probierz skomentował niewykorzystany rzut karny przez Hankę i ewentualną zmianę w hierarchii strzelających „jedenastki”.

- W poprzednim meczu Alvarez strzelił, a Hanka w wielu meczach zdobywał gole. Po meczu zawsze łatwo powiedzieć - odpowiedział.

Szkoleniowiec „Pasów: odniósł się też do sytuacji z pierwszej połowy, gdy protestował po tym, jak sędzia odwołał swą decyzję o rzucie karnym.

- Nie o karnego miałem największe pretensje, a o żółtą kartkę – komentował. - Z boku to inaczej wygląda, a jak się popatrzy na powtórce, to inaczej. Generalnie trzeba powiedzieć, że sędzia Frankowski sędziował bardzo dobrze to spotkanie. Wytrzymał presję, nie dawał kartek na początku meczu, trzeba go pochwalić.