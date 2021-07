Michał Probierz, trener Cracovii przed sezonem ekstraklasy: Weryfikacja będzie na początku

O sytuacji na środku obrony

- Z powodu bardzo trudnej sytuacji Ivana Maqueza zdecydowaliśmy się na rozwiązanie kontraktu. Próbowaliśmy na tej pozycji Bracika, który grał dużo. Mamy kilku zawodników, którym możemy zmienić pozycje jak Rapa, Siplak, Sadiković. Nie planujemy innych ruchów kadrowych jeśli chodzi o defensywę. A co do innych pozycji, to zobaczymy po kilku meczach, jak to będzie wyglądało. Nie rozmawiamy obecnie z żadnym zawodnikiem, kadra jest silna i stabilna.

O zawodnikach zesłanych do drużyny rezerw

- Wszyscy oni wiedzą, jaka jest ich sytuacja. Na jakich zasadach mogą odejść, gdy nie będą chcieli grać w II drużynie. Czy jest możliwe przywrócenie ich do I drużyny? Mają podpisane kontrakty. Zaczęli dużo później przygotowania...

O sparingach w okresie przygotowawczym

- Lepiej grać z mocnymi rywalami. Kilku piłkarzy pokazało się z dobrej strony, graliśmy mecze na dwa składy. Planowaliśmy, by piłkarze rozegrali jednakową liczbę minut i większość ma podobny czas spędzony na boisku. Co do przegranych sparingów z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza to zdawaliśmy sobie sprawę, że zawodnicy mogą wyglądać gorzej. Wiemy, że mamy za sobą bardzo dobry okres przygotowawczy i potrafimy grać dobrze. Pierwszy raz podczas okresu przygotowawczego zdarzyło mi się, że nie było ani jednego, nawet lekkiego urazu.