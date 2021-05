Michał Probierz, trener Cracovii: Zasłużyliśmy na dwóję za te rozgrywki, czekają nas poważne zmiany

Eksperymentalny skład Cracovii

- Zagraliśmy w bardzo eksperymentalnym składzie, bo chcieliśmy zobaczyć, jak spiszą się niektórzy piłkarze, jak choćby Patryk (Zaucha – przyp.), który zagrał od początku – mówi Michał Probierz. - Natomiast „Budzikowi” obiecałem, że na pewno zagra, jak tylko wyjdziemy z zagrożenia spadkiem. Pomaga bardzo drugiej drużynie, to człowiek, który zostawia wiele zdrowia. Nie „spaliliśmy” go, nadal będzie mógł pomagać rezerwie. Hankę spróbowaliśmy na prawej obronie, Diego włączyliśmy do składu, bo Rocha miał uraz i nie chcieliśmy ryzykować.

Tak ocenił mecz: - W pierwszej połowie mieliśmy momenty bardzo dobre, potrafiliśmy utrzymać się przy piłce i stworzyć kilka sytuacji, ale to było jednak za mało. Z minuty na minutę Warta była lepsza i zdominowała nas. Mieliśmy trochę problemów, ale po zmianach wydawało się, że będziemy mogli włączyć ten drugi bieg. Pelle zdobył bramkę, która nie została uznana, mieliśmy ten mecz pod kontrolą w pewnym momencie. Ale zagranie Trałki było fenomenalne, to ostatni zawodnik w ekstraklasie, z którym grałem. Pokazuje, że ma umiejętności, ale mam pretensje do zawodników, szczególnie do Loshaja, że spokojnie pozwolił mu na dogranie, a Baku wykończył pięknie tę akcję. Próbowaliśmy jeszcze, ale za mało stworzyliśmy sobie sytuacji. Mogę tylko przeprosić kibiców, bo im dłużej trwał mecz, tym graliśmy gorzej.