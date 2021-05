Miejsce wspaniałe na majówkę sądeczan. Wzgórze św. Krzyża w Mystkowie [VIDEO]

Inicjatorem wielu poczynań w Mystkowie już od bardzo dawna jest Benedykt Poręba. Człowiek rozkochany w folklorze Lachów i mający wielką pasję społecznikowskiego działania i umiejętność pobudzania aktywności wszystkich wokół. Właśnie on wskazuje mieszkańcom Nowego Sącza, ale i wszystkim innym, miejsce niemal idealne na ostatnią w tym roku majówkę. Oczywiście we wsi Mystków.

- Z centrum Mystkowa, od kościoła i Domu Ludowego, o przysłowiowy rzut beretem, jest Wzgórze św. Krzyża - mówi Benedykt Poręba. - Krzyż tam jest i to taki, pod którego wzniesienie kamień węgielny poświęcił, dziś święty, Jan Paweł II, podczas swojej pielgrzymki do Polski w 2002 r. Sam krzyż zaprojektował sądecki architekt Witold Król, a uroczystego poświecenia monumentu dokonał ordynariusz tarnowski biskup Wiktor Skworc w 2004 r.

Benedykt Poręba, zachęcając do majówkowej wyprawy na Wzgórze św. Krzyża w Mystkowie, akcentuje, że jest to miejsce nie tylko do przeżyć religijnych. Także znakomity cel łatwej wyprawy turystycznej za miasto i miejsce z którego podziwiać można wspaniałe widoki na okolicę najbliższą, ale także bardzo odległe góry. Społecznik i folklorysta dodaje, że jeśli w tych widokach zapierających dech w piersiach czegoś brakuje, to wglądu na Nowy Sącz, Pomiędzy wzgórzem i miastem piętrzy się bowiem wzniesienie z kościołem w Mystkowie. Znakomicie natomiast widać cały Grybów.

