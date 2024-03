Miejskie Centrum Kultury w Bobowej zostanie otwarte 19 marca. Byliśmy w nowym obiekcie za 24 mln złotych tuż przed otwarciem

Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej pochłonęła 24 miliony złotych. Gmina uzyskała 11,5 mln zł dofinansowania na budowę obiektu.

- 19 marca będzie miało miejsce uroczyste otwarcie poświęcenie i oddanie do użytkowania naszego tego budynku, który ma taką może formę modernistyczną. Ale on się pięknie prezentuje. W środku również jest przestronny. Jest 245 miejsc, jest duża scena, jest całe zaplecze, niezbędną do tego, żeby zapraszać tutaj nawet zespoły z wysokiej półki. To ważna sprawa, ważne wydarzenie, ważny dzień dla naszego, dla naszego miasta, dla naszej gminy. I dla wszystkich mieszkańców - kończy burmistrz Ligęza.