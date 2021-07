Miejskie wsparcie dla kultury. Instytucje dostaną łącznie 2 mln zł

FLESZ - Wypalenie zawodowe? Czas wrócić do biura

Przeszło 2 mln zł dotacji trafi do miejskich instytucji kultury. Największe dofinansowanie na bieżącą działalność otrzymają miejskie orkiestry Capella Cracoviensis - ponad 465 tys. zł - na realizację pięciu projektów muzycznych, m.in. "Go West! Polish baroque promo tour" czy "Terra Incognita, weekendy muzyki dawnej w nieodkrytych krajobrazach kulturowych". Capella Cracoviensis dostanie także 200 tys. zł na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych. Niemal 270 tys. zł trafi do drugiej miejskiej orkiestry - Sinfonietta Cracovia otrzyma pieniądze m.in. na wydarzenia związane z obchodami jubileuszu Leszka Długosza.

Spory zastrzyk gotówki z miejskiej kasy popłynie do nowohuckich instytucji - Teatru Ludowego, który łącznie dostanie blisko 300 tys. zł na modernizację Dużej Sceny i digitalizację zbiorów archiwum teatralnego; Nowohuckiego Centrum Kultury (180 tys. zł) z przeznaczeniem m.in. na Noc Jazzu i rewitalizację terenu wokół NCK oraz Teatru Łaźnia Nowa (150 tys. zł) na festiwal Mała Boska Komedia. Ponad 130 tys. dostanie Ośrodek Kultury Kraków-Nowa na modernizację Klubu Karino i realizację projektów kulturalnych.