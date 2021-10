Mieszkańcy Babic i Zatora domagają się tymczasowej przeprawy na czas budowy nowego mostu nad Wisłą w Jankowicach w ciągu drogi 781 [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Na miejscu starego mostu w Jankowicach powstanie nowy

Obecnie trwają przygotowania do przebudowy mostu, co w praktyce oznacza powstanie nowej przeprawy na miejscu dotychczasowej. Wydana została już decyzja środowiskowa, opracowany jest projekt budowlany.

Mieszkańcy Babic i Zatora: objazdy nie wchodzą w grę

- Najbliższe mosty są w Bobrku z jednej strony bądź w Łączanach z drugiej. W obu przypadkach oznacza to pokonanie dodatkowych 30 – 40 kilometrów i to tylko w jedną stronę

Takie rozwiązanie byłoby ogromnym problemem dla wielu mieszkańców, którzy z powiatu chrzanowskiego dojeżdżają do pracy w Zatorze lub nawet do Andrychowa czy Wadowic. Z drugiej strony ludzie z Zatorszczyzny jeżdżą do pracy w Chrzanowie i okolicy. Do tego dochodzi młodzież dojeżdżająca do szkół średnich, a pamiętać trzeba także o przedsiębiorcach.

- Poza tym, że takie objazdy byłyby ogromnie uciążliwe, pod uwagę trzeba brać także koszty, jakie mieszkańcy musieliby ponosić. Ceny paliw przecież stale idą w górę

– mówi Ewa Bańdo, sołtys Jankowic.