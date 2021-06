Mieszkańcy Babic protestują przeciwko budowie polderów. Mają chronić Kraków przed powodzią [ZDJĘCIA]

Nie zgadzamy się na żadne rozwiązania skutkujące wysiedleniami i zniszczeniem naszego dorobku. Budowa polderów wiązać się będzie z utratą atrakcyjnych turystycznie terenów, ingeruje w obszar Natura 2000 - podkreślają mieszkańcy.

Radni gminy Babice przychylili się do petycji mieszkańców i podjęli uchwałę ją popierającą. Jak podkreśla wójt inwestycja budzi mnóstwo kontrowersji, gdyż brakuje konkretnych informacji, które mogłaby rozwiać nieco obawy. Na tym etapie nie jest jeszcze znanych wiele szczegółów np. dotyczących parametrów przepompowni, które odpowiadałby za przerzucanie wody z lokalnych cieków m.in. Płazianki i Zimnej Wody. W razie intensywnych opadów deszczu bywają one niebezpieczne i mogą doprowadzić do zalań okolicznych domostw, co miało miejsce ostatnio w 2017 roku.