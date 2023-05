Miód, syrop z mniszka lekarskiego. Jak zrobić miód z mniszka – przepis Koła Gospodyń Wiejskich

Syrop z mniszka – przepis. Jak zrobić miód z mniszka? Przepis na miód z mniszka jest bardzo prosty. Zobaczcie, jak miód z mniszka przygotowują panie z Koła Gospodyń w Białce i co mówią o miodzie z mniszka.

- Miód z mniszka jest doskonały w zimie na przeziębienie i chore gardło i ogólnie na wzmocnienie. Można go dodać do herbaty lub posmarować nim chleb. Dobrze zrobiony wygląda i smakuje jak prawdziwy miód - mówią panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białce (gmina Maków Podhalański).

Miód z mniszka. Koło Gospodyń w Białce

Składniki

kwiaty mniszka

cytryna

cukier

Wykonanie

Zebrać w słoneczny dzień 400-450 sztuk kwiatów mniszka (same koszyczki), delikatnie opłukać, włożyć do garnka i zalać litrem zimnej, ale przegotowanej wody. Po kilku godzinach postawić na piecu i gotować na słabym ogniu ok. 15 minut. Pod koniec dorzucić umyte i wyszorowane pokrojone w plasterki cytryny (z ok. czterech , ale może być i z jednej). Odstawić na 24 godziny. Potem odcedzić wyciskając dokładnie resztki np. przez gazę. Do tego syropu wsypać kilogram cukru i gotować ok. 1,5 do 2 godzin. Syropu trzeba pilnować! Może okazać się że jest gotowy wcześniej. Zlać do małych słoiczków i zapasteryzować. Miód z mniszka gotowy!