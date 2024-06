Mocno popadało w Tarnowie i regionie. Są pierwsze podtopienia i interwencje strażaków. Wydano ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami

To była bardzo deszczowa noc i poranek w Tarnowie i regionie

Intensywnie padało także w podtarnowskich miejscowościach. W Dąbrówce Tuchowskiej, spływająca m.in. z DW 977 woda zebrała się na parkingu przy miejscowej szkole, ale nie doszło do zalania budynku.

W powiecie brzeskim strażacy interweniowali przy zatkanym przepuście pod drogą krajową nr 75 w Wytrzyszczce (kilometraż 40,9). Udało się go udrożnić, jednak konieczne będzie użycie ciężkiego sprzętu przez zarządcę drogi.

Poziom wody w Białej i Dunajcu

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Poziom rzeki Białej w newralgicznym miejscu, czyli w rejonie mostu w Tuchowie po godz. 11 wynosił 80 centymetrów. Wyższy był w Ciężkowicach, Golance i w samym Tarnowie i zbliżał się do metra, ale na razie nie ma powodów do obaw. Do stanu ostrzegawczego brakuje jeszcze ponad dwa metry.

Również na Dunajcu poziom lustra wody nieznacznie jest podniesiony. W Zgłobicach przed południem wynosił 126 cm, a w Żabnie 170 cm.