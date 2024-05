Moda komunijna na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, w jakie stroje przed laty ubierano dzieci do Pierwszej Komunii. Zupełnie inaczej

Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym trzecioklasiści przystępują pierwszy raz do sakramentu Komunii Świętej. To jedna z ważniejszych uroczystości w Kościele katolickim, do której dzieci i ich rodzina przygotowują się przez cały rok. Tego dnia każde dziecko wkłada odświętne stroje – od kilku lat zarówno dziewczynki, jak i chłopcy noszą alby. Nie zawsze tak było. Zobaczcie jak na przestrzeni stu lat zmieniała się komunijna moda.

Maj to miesiąc, w którym rzadziej organizowane są wesela, m.in. dlatego, że to zwyczajowo czas pierwszych komunii w Kościele katolickim. Data nie jest przypadkowa i ma ścisły związek z kalendarzem liturgicznym. Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej to radosny moment, do którego dzieci przygotowują się od dłuższego czasu. Dlatego też najlepszym czasem na wprowadzenie ich w tajemnicę Eucharystii jest okres wielkanocny, który trwa 50 dni – od Niedzieli Wielkanocnej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Pierwsza Komunia na archiwalnych zdjęciach

Pierwsza Komunia Święta to też jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu 10-latków, którzy wychowywani są w wierze katolickiej. Duchowe przeżycie, a następnie przyjęcie komunijne i cała otoczka towarzysząca uroczystości sprawia, że ten dzień na długo zapada w pamięci. Uwieczniony zostaje także na zdjęciach. Dlatego rodzicom zależy nie tylko na tym, by ich dzieci odpowiednio przygotowały się do sakramentu, ale także wyjątkowo wyglądały. Od kilku lat strojem obowiązkowym dla dziewczynek i chłopców są alby. W przypadku chłopców mogą być długie do ziemi lub krótkie, do kolan. Wówczas chłopcy muszą mieć ubrane także długie spodnie. Strój dziewczynek uzupełniany jest przez wianek, zazwyczaj z żywych kwiatów.

Nie zawsze jednak tak ubierano dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii. Moda komunijna zmieniała się na przestrzeni lat. Przed stu laty dziewczynki nosiły długie, sięgające do kostek sukienki. Chłopcy natomiast biały garnitur z krótkimi spodenkami przed kolano, do tego białe podkolanówki. Wraz z upływem lat sukienki stawały się coraz krótsze, a spodnie od garnituru dłuższe. Zmienił się także kolor garnituru przez szary, granatowy aż do czarnego. Sam krój sukien komunijnych zmieniał się wraz z modą. Był okres, gdzie stanowiły one wierne repliki sukien ślubnych. Pełne falbanej i bufek. Później stawiano na prosty krój, ze wcięciem w talii i lekko rozszerzanym dołem. Następnie sukienki ozdabiano tiulem lub delikatną koronką.

Zobacz modę komunijną na archiwalnych zdjeciach

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Lachy i Górale w obronie św. Jana Pawła II. Wyjątkowe wydarzenie w Starym Sączu zgromadziło tłumy

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!