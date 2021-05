Moda na Zalipie. Malowaną Wieś można zwiedzać nawet w czasach pandemii. W miniony weekend odwiedziły ją setki turystów [ZDJĘCIA]

Piękna pogoda w minioną niedzielę sprawiła, że do Zalipie znów przyjechały setki turystów podziwiać ozdobione kolorowymi barwami domy, stodoły, studnie, psie budy, ławki i płoty. Oszacowano, że Malowaną Wieś zwiedziło około pół tysiąca osób. W samej Zagrodzie Felicji Curyłowej sprzedano prawie czterysta biletów. Chętnych do jej zwiedzania było jednak dużo więcej, ale panujące obecnie obostrzenia nie pozwoliły wpuścić większej liczby turystów.

- W dobie pandemii ważne jest to, że malowane wzory można podziwiać właściwie bez konieczności wchodzenia do wnętrza pomieszczeń. Wkrótce będziemy organizować też warsztaty plastyczne i mam nadzieję, że wróci do normy widok przyjeżdżających do Zalipia autokarów z turystami - podkreśla Ewelina Sokołowska, dyrektorka Domu Malarek w Zalipiu.

Malowana Wieś w ostatnich latach popularna była również wśród turystów zagranicznych, szczególnie z Japonii.

- Szczepienia na COVID-19 postępują więc liczę, że i oni w niedługim czasie się u nas pojawią - przyznaje Kazimierz Kurczab.

W czerwcu finał konkursu "Malowana Chata"

W Zalipiu obecnie trwają przygotowania do konkursu "Malowana Chata". Niektóre malarki są w trakcie tworzenia nowych dekoracji lub odnawiania starych malunków, a inne już oczekują na wizytę komisji konkursowej, która oceni ich prace.