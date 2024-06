Moje miasto. Kraków ma problem ze strefą czystego transportu. Można wziąć przykład ze stolicy Piotr Tymczak

Strefa czystego transportu w Krakowie miała ograniczyć liczbę pojazdów najbardziej zanieczyszczających powietrze. Andrzej Banaś

Kraków był przedstawiany jako pierwsze miasto, które przygotowało strefę czystego transportu (SCT). Mieliśmy być przykładem dla innych. Skończyło się kompromitacją. Okazało się, że dwa lata to za mało, by wprowadzić ograniczenia dla samochodów, które emitują najwięcej spalin. Wydano pieniądze na przygotowanie strefy, której na razie nie będzie. Skoro sobie z tym nie radzimy, to może warto wziąć gotowy przykład ze stolicy, gdzie strefa ma zacząć obowiązywać od 1 lipca.