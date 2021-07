Motocyklista ranny w zderzeniu z samochodem pod Limanową

PLUS Odkrycie trzeba odpowiednio nagłośnić

Wydawać by się mogło, że marketing potrzebny jest w handlu, natomiast w obszarze nauki liczy się sama wartość odkrycia. Jest to jednak pogląd naiwny, idealistyczny i... nieprawdziwy. Okazuje się bowiem, że nie wystarczy coś doniosłego odkryć - trzeba jeszcze to odpowiednio „sprzedać”.