Motomeeting 2024 w Krakowie. Pokazy motocyklowe przy Rzepakowej, dla bezpieczeństwa

W programie imprezy MotoMeeting przewidziano:

pokazy motocyklowe (akrobacje, freestyle, trial)

wolne jazdy treningowe na torze

nauka jazdy na motocyklu, stawianie pierwszych kroków

symulacja wypadku motocyklowego oraz pokaz pierwszej pomocy

symulatory w zakresie bezpieczeństwa drogowego

rozrywka dla dzieci (dmuchańce, quizy, konkursy).

„Bezpieczny Kraków” jest elastycznym programem i na bieżąco można dopasować go do aktualnych potrzeb i zaimplementować do niego różne akcje i przedsięwzięcia. Pozwala skupić się na konkretnych dziedzinach życia społecznego wymagających zmian w obszarze bezpieczeństwa.

Jego struktura opiera się na czterech ważnych obszarach wymagających konkretnych działań: