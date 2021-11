Mroczna strona świata luksusu. Kontrowersyjne "Dziewczyny z Dubaju" w krakowskich kinach od 26 listopada

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie modelki, celebrytki i gwiazdy ekranu. Niedostępny i opływający w luksusy świat szybko pokaże jej jednak swą mroczną stronę.

Fabuła „Dziewczyn z Dubaju” oparta została na autentycznych wydarzeniach, opisanych w głośnym reportażu Piotra Krysiaka i demaskuje hipokryzję polskiego show-biznesu, ujawniając całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polskiej polityki, biznesu, czy sportu.