Mucharz. 15-latek oblał się benzyną i podpalił. Przeżył. Pogotowie lotnicze zabrało do go szpitala [ZDJĘCIA] Bogumił Storch

Do szokującego zdarzenia doszło we wtorek (4.05.2021) w Mucharzu (powiat wadowicki). 15-letni chłopak, z nieustalonych jeszcze przyczyn, oblał się benzyną i podpalił. W ciężkim stanie został przetransportowany helikopterem do szpitala w Krakowie.