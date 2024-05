Dwóch 19-latków odpowie za oszustwa ,,na blika’’. Ofiar szukali na portalach ogłoszeniowych. Jaki był sposób działania wyłudzaczy?

Wyszukiwali ofiary na portalach ogłoszeniowych

2 maja br., kryminalni z dwóch krakowskich komisariatów udali się do jednego z mieszkań w rejonie Podgórza. Na miejscu zastali dwóch 19-latków podejrzewanych o dokonanie w kwietniu br. kilku oszustw polegających na wyłudzaniu kodów BLIK, od osób, z którymi nawiązali kontakt telefoniczny. Oszuści między innymi wyszukiwali swoje ofiary na portalach ogłoszeniowych. Kontaktowali się ze sprzedającymi drobne przedmioty i namawiali ich do przekazania kodów BLIK w celu finalizacji transakcji.

3 miesiące w areszcie

W sumie 19-latkowie oszukali swoje ofiary na blisko 15 tysięcy złotych. Po zatrzymaniu obydwaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej jednostki, skąd następnie trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszeli oni zarzuty oszustwa, za co kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze sąd zastosował wobec 19-latków tymczasowy areszt na 3 miesiące.