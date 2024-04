Multimedialna Kaplica Sykstyńska ze swoimi skarbami od 24 kwietnia we Włoskim Zakątku przy ulicy Śniadeckich w Krakowie

Choć Muzea Watykańskie powstały w XV wieku, a ich historia splata się z dziejami samego Watykanu, każdy kto trafia do Rzymu w mniejszym lub większym stopniu jest ich ciekaw i gotów jest stanąć w kolejce, by je zobaczyć.

Muzea Watykańskie, znane na całym świecie jako jedne z najbardziej znaczących skarbów kulturowych, to miejsce, gdzie sztuka sakralna spotyka się z historią i nauką. Od wieków zadziwia każdego, kto przekroczy ich próg, bez względu na to jakiej religii jest wyznawcą i w jakiej epoce tam przybył. Skarby te nie tracą na znaczeniu i opierają się modzie czy nawet trendom dynamicznej cyfrowej cywilizacji, w jakiej nam dziś przyszło żyć.

Wśród tych skarbów, bez wątpienia najbardziej znane mieszczą się w Kaplicy Sykstyńskiej. To tutaj znajdują się freski Michała Anioła, takie jak te najsłynniejsze, czyli Sąd Ostateczny i Stworzenie Adama. Te monumentalne dzieła sztuki przyciągają co roku miliony turystów, pragnących zobaczyć je na własne oczy. Jak z dumą twierdzą przedstawiciele Muzeów, bywają dni kiedy aż 25.000 osób przybywa obejrzeć te „cuda” i chwile, gdy na raz nawet 2000 osób wchodzi do mierzącej łącznie 539,16 metrów kwadratowych Kaplicy. Co daje nam na każdego zwiedzającego raptem 0,269 m kwadratowego komfortu przestrzeni.