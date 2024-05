Musaka, czyli danie z bakłażanów, mięsa mielonego i pomidorów. Pomysł na obiad w greckim klimacie [PRZEPIS]

Co zrobić z mięsa mielonego? Jednym ze sprawdzonych, pysznych dań jest grecka musaka ! Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Katarzyny Skuty i przenieście się do słonecznej Grecji!

Składniki

2 średnie bakłażany

cebula

50 dag mięsa mielonego wołowo-wieprzowego

szklanka soku pomidorowego

1/2 szklanki czerwonego wina

2 ząbki czosnku

mozarella

cynamon

kminek

sól

olej do smażenia

Składniki na sos beszamelowy

2 łyżki masła

2 łyżki mąki

2 szklanki mleka

sól, pieprz

gałka muszkatołowa

Wykonanie

W rondlu podsmażyć posiekaną cebulę, dodać czosnek, po chwili mięso mielone. Smażyć mieszając, aż mięso zbrązowieje.

Dodać sok pomidorowy i wino. Przyprawić solą, cynamonem i kminkiem. Dusić pod przykryciem przez ok. 15 min.

W tym czasie bakłażany umyć i pokroić wzdłuż w plastry. Posolić i odstawić na ok. 20 min., aż puszczą sok bądź usmażyć na patelni grillowej.

Sos beszamelowy: masło rozpuścić w rondelku, dodać mąkę, zamieszać. Dolewać stopniowo mleko, intensywnie mieszając. Gotować aż sos zgęstnieje, przyprawić. Na dno naczynia żaroodpornego wlać trochę sosu, ułożyć plastry bakłażana, potem sos i tak do wyczerpania składników. Na górze powinien znaleźć się bakłażan. Rozprowadzić na nim resztę sosu beszamelowego, posypać startą mozarellą.

Naczynie przykryć folią aluminiową i zapiekać w 180 st. przez 25 min. Po tym czasie ściągnąć folię i zapiekać przez kolejne 7-8 minut, aż ser się zrumieni.