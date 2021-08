Muszyna. Ryby czy ludzkie bezpieczeństwo? Wędkarze sprzeciwiają się regulacji rzeki Muszynka [ZDJĘCIA]

Jak informuje burmistrz Muszyny Jan Golba, już wielokrotnie podejmowano próby uregulowania koryta kłopotliwej rzeki. Zawsze spotykało się to jednak ze sprzeciwem ze strony rybaków. Nigdy wcześniej nie udało się też uzyskać na ten cel środków.

Teraz jednak do prac przygotowawczych mających na celu odmulanie rzeki przystąpiły Wody Polskie. Po wielokrotnych staraniach mieszkańców i władz samorządowych zaplanowano wykonanie odmulenia koryta Muszynki na odcinku ok 3,5 km oraz skorygowania koryta poprzez m.in. miejscową likwidację łach żwirowych i zakrzaczeń.

Obecnie są w trakcie wyłaniania wykonawcy robót. To właśnie informacja o przetargu spowodowała, że rybacy zaczęli martwić się bardziej niż wcześniej.

- W momencie, kiedy z koryta rzeki wybierany jest żwir, zabiera się rybom miejsce dla tarła. Na przykład pstrąg potokowy na jesieni będzie miał tarło. Zakopuje wtedy ikrę do tego żwiru, tam się inkubuje, a na wiosnę występuje wylęg małych rybek. Wszystkie inne gatunki także wykorzystują żwir jako podłoże do składania ikry. Muszynka jest o tyle ważna, że tam co roku na wiosnę spływają świnki na tarło z Popradu. Migrują właśnie tutaj, bo mają dobre warunki- mówi Michał Kolasa z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu.