Muszyna. Związek Gmin Krynicko-Popradzkich chce kupić turystyczny pociąg panoramiczny. Czy uda się na to pozyskać środki? [ZDJĘCIA]

Burmistrz Muszyny od lat zabiega o to, aby przekonać władze województwa do zakupu pociągu panoramicznego na wzór pociągów w Szwajcarii czy we Francji. Propozycja jest związana z uatrakcyjnieniem Doliny Popradu, w której położone gminy uzdrowiskowe ciągle się rozwijają i mają wiele do zaoferowania, pociąg dałby szansę na wzrost ruchu turystycznego.

- Powstał pomysł, aby powstał pociąg, który by obsługiwał trasę Krynica- Stary Sącz poprzez Muszynę, Rytro, Piwniczną i być może i dalej. Od zwykłego pociągu różni się przede wszystkim wyposażeniem, jest tam więcej miejsca do przewozu nart, rowerów czy bagażu i ma przede wszystkim większe szyby - mówi pomysłodawca pociągu i burmistrz Muszyny w rozmowie z "Gazetą Krakowską.

Zaletą panoramicznego pojazdu jest to, że jedzie powoli i daje możliwość podziwiania widoków, ma także możliwość zatrzymywania się prawie na żądanie. Liczba przystanków jest zdecydowanie większa, pociąg mógłby zatrzymywać się w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Niezależnie od jego wyglądu taki pojazd może w trakcie martwego sezonu turystycznego funkcjonować normalnie.