Muzea Okręgowe znikają z map Tarnowa i Nowego Sącza. Co w zamian?

Chodzi wyłącznie o zmianę nazw! Nazwy Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu znikną z oficjalnych ulotek, szyldów, pieczątek i stron internetowych tych instytucji, ale muzea nie zostały zlikwidowane, ani zreorganizowane. To jedynie czysto kosmetyczna zmiana w nazewnictwie.

Zgodnie z argumentacją władz województwa, nowa nazwa w pełniejszy sposób ma oddać profil placówki, w której dominującą rolę odgrywają oddziały w Tarnowie, Nowym Sączu i regionie.

Jest to powrót do historycznej nazwy tych instytucji. W przypadku Tarnowa, nazwa Muzeum Ziemi Tarnowskiej była używana w latach 1945-1949. Powrót do niej ma lepiej oddawać charakter placówki, związanej z lokalnością.