Muzeum Krakowa świętuje 125-lecie istnienia. Urodziny odbędą się w Barbakanie

125 lat to nawet jak na Kraków całkiem sporo, tyle świeczek na urodzinowym torcie zdmuchnie Muzeum Krakowa - jedna z największych instytucji muzealnych w Polsce i Europie, a także największe europejskie muzeum miejskie.

Swoją historię instytucja rozpoczyna 31 maja 1899 r., kiedy to zostało powołane do życia na posiedzeniu Rady Miasta, najpierw nie jako samodzielna instytucja, a jako oddział przy Archiwum Aktów Dawnych.

"Wiele, wiele pokoleń budowało ten gmach pamięci, jakim jest Muzeum Krakowa. To muzeum powstało na fali takiego głębokiego przekonania, że historia Krakowa jest częścią historii Polski, a Polski nie mamy - bo to jest 1899 rok. To znaczy, że tak naprawdę nie mamy nic poza przeszłością. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację. Na całe szczęście Polskę mamy, nie musimy o niej pamiętać, możemy nią żyć. Muzeum jest zatem być może miejscem, które powinno odpowiadać na pytanie, w jaki sposób realizować dzisiaj swoją miejskość, swoją polskość i nowy wymiar: swoją europejskość" - mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.