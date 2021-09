Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wśród dwudziestki najlepszych pracodawców w Polsce

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. To jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym „Solidarność”.

Ogromnie dziękuję za uczciwy biznes, za to, w jaki sposób prowadzicie swoje firmy i instytucje. Dziękuję za to, jak traktujecie swoich pracowników, że są oni dla was wartością. Bez dobrze pracującego, zmotywowanego pracownika nie da się osiągnąć doskonałych wyników. Osiąganie doskonałych wyników tym właśnie jest uwarunkowane: nie obdzieraniem pracowników, a uczciwym podziałów zysków

– zaznaczył podczas uroczystości wręczania nagród prezydent Andrzej Duda.