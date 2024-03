Prezydent Andrzej Duda i prezydent Węgier odwiedzili Stary Sącz. To pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta Węgier

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Andrzej Duda odwiedza Stary Sącz. Wcześniej bywał tutaj głównie prywatnie. Stary Sącz jest miastem rodzinnym ojca głowy państwa prof. Jana Dudy, a sam prezydent związany jest z nim od dzieciństwa. Tutaj mieszka nadal jego rodzina. Pierwsza oficjalna wizyta Dudy w Starym Sączu miała miejsce w 2016 roku, kolejna teraz w 2024.

Piątkowa wizyta rozpoczęła się od spotkania prezydentów oraz ich małżonek w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. - Ze wzruszeniem przyjmujemy dziś prezydenta Węgier, bo to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Cieszę się obywa się u nas w Polsce i w miejscu bardzo szczególnym czyli Starym Sączu, gdzie więzi polsko-węgierskie są bardzo widoczne zarówno w architekturze, jak i historii miasta - powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał, Stary Sącz to miasto świętej Kingi, czyli księżniczki Węgierskiej, która część swojego życia spędziła w tym właśnie niewielkim mieście na południu Polski. - To spotkanie podkreśla przyjaźń naszych krajów w przededniu dnia przyjaźni polsko-węgierskiej. To także sposobność do omówienia tych najważniejszych tematów politycznych, które czekają nas w przyszłości.- dodał prezydent RP.