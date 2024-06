Na budowie hali sportowej w Olkuszu praca wre. Nowy obiekt w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” będzie gotowy jeszcze w tym roku

Na budowie hali sportowej w Olkuszu praca wre

- Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w gminie Olkusz bardzo szybko się rozwija. Widać coraz więcej elementów. Mamy już nowy dach na hali wielofunkcyjnej. Są już prowadzone pierwsze prace związane z elewacją tego budynku. Powoli zbliżamy się do terminu otwarcia obiektu, który zaplanowaliśmy pod koniec tego roku - mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.

Budowa hali sportowej w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym "Czarna Góra" w Olkuszu Paweł Mocny

Po otwarciu wielofunkcyjnego obiektu będzie tam można zorganizować między innymi: tor curlingowy, korty tenisowe, boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej i ręcznej, boisko do siatkówki oraz tory do jazdy na rolkach. Zimą z kolei w budynku będzie się znajdowało lodowisko. Nie zabraknie także restauracji.