Przebudowa wiaduktu na linii kolejowej nr 95

Równolegle trwa przebudowa starej jezdni, na sporym odcinku już to zostało zrealizowane. Spore zaawansowanie widać też przy przebudowie wiaduktu na linii kolejowej nr 95. Po wyburzeniu starej konstrukcji, zostały wykonane betonowe przyczółki po obu stronach, aktualnie trwa montaż tzw. konstrukcji nośnej, po której będą kursować pociągi.

Prace na ul. Królowej Jadwigi zmierzają do finału. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na 31 maja. Potem ZDMK musi odebrać…

2,6 kilometra al. 29 Listopada od ulic Opolskiej – Lublańskiej do granic miasta

Cała, rozbudowywana na odcinku ok. 2,6 kilometra al. 29 Listopada od ulic Opolskiej – Lublańskiej do granic miasta ma być gotowa do końca 2023 roku. Należy pamiętać, że wszystkie prace są prowadzone przy nieprzerwanym ruchu samochodów.