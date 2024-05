Na Krupówkach pusto. Czy turyści przyjadą na weekend do Zakopanego?

Zakopane i jego mieszkańcy łapią oddech po majówkowym najeździe turystów. Na Krupówkach, Gubałówce, ale też na tatrzańskich szlakach zrobiło się pusto i można swobodnie spacerować.

Od piątku i przez cały weekend można spodziewać się większej ilości turystów. Portale oferujące rezerwację on-line noclegów podają, że ponad 300 obiektów na terenie Zakopanego i okolic jest już zarezerwowana. Nadchodzący weekend nie będzie jednak rekordowy pod względem frekwencji. Nadal można wynająć nocleg w ponad 1700 obiektach.

Dużo mniejsza ilość turystów spowodowana jest pogorszeniem pogody. W ostatnich dniach temperatura w Zakopanem spadła o 10 st. C i zaczął padać deszcz. Prognozy n nadchodzący weekend też nie są bardzo optymistyczne. Synoptycy zapowiadają temperatury do 15 st. C., częściowe zachmurzenie i możliwość przelotnych opadów deszczu.