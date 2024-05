Na Letnim Parku Wodnym w Tarnowie będzie można zażywać kąpieli pod chmurką już od 1 czerwca. W razie czego podgrzeją... wodę

Trwają zaawansowane przygotowania do wcześniejszego rozpoczęcia sezonu na Letnim Parku Wodnym w Mościcach. W najbliższych dniach pobrane mają zostać próbki wody do przebadania

Wcześniej niż zwykle, bo już 1 czerwca – na Dzień Dziecka zaplanowano rozpoczęcie sezonu na Letnim Parku Wodnym w Mościcach. W nadchodzącym sezonie, podobnie jak przed rokiem, będzie to jedyny basen pod chmurką dostępny w Tarnowie.

Start sezonu tuż, tuż. Otwarcie na Dzień Dzień

Otwarty przed rokiem Letni Park Wodny, który powstał w miejscu dawnej pływalni letniej w Mościcach okazał się dużą atrakcją ubiegłorocznych wakacji. Od 1 lipca do 10 września z obiektu skorzystało ponad 42 tysiące osób, co stanowiło rekord frekwencyjny ostatnich lat jeśli chodzi o baseny pod chmurką. A wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie przymusowy przestój spowodowany gwałtowną ulewą, w wyniku której zalane zostały silniki oraz urządzenia maszynowni i obiekt trzeba było na dwa tygodnie wyłączyć z użytkowania. - Zostały wykonane dodatkowe prace, dzięki którym taka sytuacja nie powinna mieć już miejsca. Dodatkowo zaprojektowany został dodatkowy rurociąg, który ma odprowadzać nadmiar wody i nawet, gdyby równie ekstremalne opady znowu nas nawiedziły to maszynownia będzie już bezpieczna i nic ją nie zaleje – mówi Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na obiekcie trwają właśnie intensywne przygotowania do nowego sezonu. Ten rozpocznie się wcześniej niż to bywało zazwyczaj, bo już 1 czerwca, ale - jak mówi dyrektor – sytuacja pod tym względem jest i tak bardziej komfortowa niż przed rokiem. - Obiekt oddaliśmy wówczas 1 lipca, a jeszcze pod koniec czerwca trwały ostatnie prace i odbiory techniczne. Pracowaliśmy pod dużą presją czasu. Teraz możemy to lepiej zaplanować i przygotować – tłumaczy Arkadiusz Marszałek. Wszystkie trzy niecki basenowe zostały oczyszczone, zdezynfekowane i są już zalane wodą. Ta musi się odstać. W przyszłym tygodniu planowane jest pobranie jej próbek do badań laboratoryjnych przez Sanepid, warunkujących dopuszczenie obiektu do użytku. Przeglądy gwarancyjne przeszły już także urządzenia do zabaw i zjeżdżalnie, a jednocześnie naprawiono ubytki i usterki po ubiegłorocznym sezonie.

Ile za wstęp?

Otwarcie Letniego Parku Wodnego w Mościcach już na początku czerwca będzie możliwe m.in. dzięki temu, że istnieje możliwość dodatkowego podgrzewania wody nawet do 28 stopni Celsjusza przez zamontowane na obiekcie solary. W ten sposób sezon zostanie wydłużony co najmniej do trzech miesięcy, a być może nawet – jeśli pogoda będzie sprzyjać i będą chętni - nie skończy się wraz z wakacjami, ale dopiero we wrześniu.

Ceny biletów na Letni Park Wodny pozostają bez zmian. Mieszkańcy miasta, którzy posiadają Tarnowską Kartą Miejską "Premium", Kartą Tarnowskiego Seniora lub Kartę Tarnowskiej Rodziny za całodzienny wstęp zapłacą 18 złotych, a po godz. 16 – 11 złotych. Bilet normalny kosztować będzie 35 złotych, a ulgowy – 20 zł (po godz. 16 odpowiednio 21 i 12 zł). Można także odpłatnie wypożyczyć leżak czy parasol. Pełny cennik dostępny jest na stronie TOSiR-u.

Co z basenem na Górze św. Marcina?

Park wodny w Mościcach w nadchodzącym sezonie będzie jedynym w Tarnowie, gdzie można będzie korzystać z wodnych atrakcji. Przez rok nie podjęte zostały żadne działania, aby przywrócić do życia basen letni na Górze św. Marcina. Położony w atrakcyjnym miejscu i oferujący dużą przestrzeń obiekt już drugie wakacje będzie niedostępny.

- Basen funkcjonował przez pół wieku. W tym czasie nie przechodził żadnego, poważniejszego remontu. Niestety jego stan techniczny nie pozwala już na to, aby próbować go nawet reaktywować przed sezonem. Niecki są rozszczelnione oraz popękane, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników – wyjaśnia dyrektor TOSiR-u. Szansą dla obiektu jest pozyskanie środków zewnętrznych na jego modernizację i dostosowanie do współczesnych standardów, tak jak stało się to z obiektem w Mościcach. Przywrócenie basenu pod Górą św. Marcina to jeden z dwunastu priorytetów na obecną kadencję, z którymi szedł do wyborów na prezydenta Tarnowa Jakub Kwaśny. - Albo z pomocą środków zewnętrznych, albo z pomocą prywatnego inwestora, w przyszłej kadencji, tu znowu będzie można się tutaj kąpać – deklarował przed drugą turą nowy prezydent.

Wyniesione przejście dla pieszych wyeliminuje piratów drogowych ul. Piłsudskiego?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!