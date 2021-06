Na Modyni tzw. "Górze Zakochanych" powstała wieża widokowa dzięki współpracy trzech gmin. Będzie gotowa końcem czerwca [ZDJĘCIA]

Przed laty na Modyni stała drewniana konstrukcja, jednak materiał z jakiego została wykonana nie był odporny na wpływy temperatur i zmiany pogody. Wieża widokowa została zniszczona przez huragan w latach 80. minionego wieku. Od tego czasu turyści nie mieli punktu, z którego mogliby podziwiać wspaniałe widoki. Gmina Łącko kilka lat starała się o uzyskanie pozwoleń oraz zdobycie środków na budowę nowej wieży widokowej w tym atrakcyjnym turystycznie miejscu. Właściciele lasów w Woli Piskulinej i Woli Kosnowej zgodzili się na budowę wieży na ich terenie. Dotację uzyskano w ramach programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na lata 2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Brama Beskidu. W ten sposób udało się zdobyć ponad 253 tys.zł. Szacowany koszt budowy to 715,5 tys. zł. Oprócz pozyskanego dofinansowania, również dwie gminy sąsiednie- Kamienica i Łukowica w powiecie limanowskim dołożyły do budowy tego obiektu po 60 tys. zł.

Projekt architektonicznie nawiązuje do wieży na Koziarzu. Wieża będzie wyposażona w kamerę, dzięki której będzie można obserwować co dzieje się wokół, oraz podziwiać widoki. Powstała też mała altanka przeznaczonej do odpoczynku. Góra Modyń stanowi punkt styczny trzech gmin: Łącka, Łukowicy i Kamienicy. Punkt położony jest ponad 1000 metrów nad poziomem morza, na terenie aż pięciu miejscowości. Z drewnianej wieży widok będzie rozpościerał się na szczyty Beskidów, Pienin i Tatr.

Historia Góry Zakochanych

Barwne legendy i opowiadania związane są z jednym z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego. Można usłyszeć od miejscowych, że zbójnicy na Modyni ukryli złoto, lecz nie wiadomo gdzie go szukać. Z kolie romantyczne historie, które wydarzyły się w tym niezwykłym miejscu całkiem niedawno zmotywowały uczestników wycieczek pod hasłem: Odkryj Beskid Wyspowy do nazwania go "Górą Zakochanych". Wiele par wyznawało sobie tam miłość. Były nawet zaręczyny podczas pieszych wypraw, które organizuje Czesław Szynalik, pomysłodawca akcji Odkryj Beskid Wyspowy.