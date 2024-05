Nad Morskie Oko dzisiaj tylko pieszo. Nie kursują fasiągi ciągnięte przez konie

Pusty postój zaprzęgów konnych, kilka fasiągów w oddali i ani jednego wozaka z końmi. Tak dzisiaj wygląda Palenica Białczańska zaraz przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego i drogę do Morskiego Oka.

Część turystów, która chciała skorzystać z transportu konnego do polany Włosienica czeka kilkanaście minut na podjazd fasiągu, aż w końcu decyduje się ruszyć pieszo. - Co się stało, że nie ma koni? - pyta zdezorientowany turysta z Katowic. Turystów najbardziej dziwi to, że właśnie dzisiaj 30 maja rozpoczął się długi weekend i w turystycznych miejscowościach mimo święta wszystkie atrakcje są czynne.

Górale, którzy powożą zaprzęgami konnymi na drodze do Morskiego Oka pomiędzy Palenicą Białczańską, a Włosienicą ze względu na święto mają dzisiaj wolne, a razem z nimi odpoczywają także konie.

Turyści próbują dostać się do elektrycznego busa