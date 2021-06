Najlepsi strzelcy - IV liga małopolska, grupa zachodnia. Ranking TOP 15 przed ostatnią kolejką sezonu 2020/2021

Artur Siódmiak: Najważniejsze, by dzieci pokochały sport. Dlatego wspieram akcję „Ręczna na Orliku 2021”

– Nie każde dziecko będzie wyczynowym sportowcem i mistrzem, ale najważniejsze jest to, żeby dziecko pokochało sport i ruszało się. Teraz, w czasach pandemii, to szczególnie ważne – mówi Artur Siódmiak, ambasador akcji „Ręczna na Orliku 2021”. To olbrzymi projekt, w którym udział bierze ponad osiem tysięcy uczestników, rywalizujący w 133 turniejach!