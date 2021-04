Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia: Liczba nowych zakażeń spada, jest też mniej ofiar śmiertelnych

NOWE Obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid-19 w Wałbrzychu. Radni zdecydowali. Czy w Krakowie to możliwe?

Miejscy radni z Wałbrzycha na Dolnym Śląsku przyjęli uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciwko Covid-19. Obowiązek ma dotyczyć mieszkańców i osób pracujących na terenie miasta. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przekonuje, że uchwała ma doprowadzić do tego, aby więcej Polaków myślało o tym, że warto się zaszczepić. Czy podobna inicjatywa miałaby szansę realizacji w Krakowie? - Szczepienia są dobrowolne, a prezydent nie jest zwolennikiem uchwał, które są trudne do wyegzekwowania, nie przewidujemy więc takiej inicjatywy. Natomiast prezydent często mówi o tym, że sam zdecydował się zaszczepić i zachęca mieszkańców do tego samego - podkreśla Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Jacka Majchrowskiego.